В школы Северной Осетии поступят обновленные учебники осетинского языка

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 октября. /ТАСС/. Обновленные учебники осетинского языка поступят в школы Северной Осетии. Учебники, которые ранее были в образовательных учреждениях, не соответствовали нормам государственных образовательных стандартов, сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства республики.

"На заседании правительства Северной Осетии, которое провел премьер-министр [региона] Таймураз Тускаев, принято решение о заключении Министерством образования и науки Республики Северная Осетия - Алания долгосрочного государственного контракта на 2019-2020 годы на приобретение для муниципальных и государственных образовательных организаций республики учебных пособий по осетинскому языку", - говорится в сообщении.

Работа по экспертизе учебников проводилась специалистами, которые привели их в соответствие. Министерству финансов республики было поручено осуществлять материальное обеспечение затрат в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в региональном бюджете.

"Учебные пособия, которые ранее были в образовательных учреждениях, не соответствовали нормам государственных образовательных стандартов. В частности, они были рассчитаны на пять учебных часов, тогда как на изучение осетинского языка отводится три академических часа в неделю. Кроме того, были жалобы на сложность учебников для учащихся начальных классов", - цитирует пресс-служба министра образования и науки региона Людмилу Башарину.