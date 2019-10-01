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Минздрав Ставрополья опроверг информацию о брошенном после инсульта инвалиде на улице

В ведомстве сообщили, что мужчину везли домой в связи с отсутствием показаний к экстренной госпитализации, по пути он попросил водителя скорой помощи остановиться у соседнего дома

СТАВРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Ставропольского края не подтвердило информацию об инвалиде, брошенном медиками на улице после перенесенного инсульта. К решению проблемы мужчины подключились социальные службы, сообщили во вторник в пресс-службе краевого Минздрава.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой водитель медицинского автомобиля извлекает из салона машины мужчину и оставляет его на скамейке возле подъезда дома. Автор видеозаписи отмечает, что действие происходит в городе Ставрополе, мужчина является инвалидом и перенес инсульт, он не может самостоятельно передвигаться и был оставлен не у своего дома.

"Видео вырвано из контекста. Проведенное обследование показало, что к экстренной госпитализации пациента показаний нет. До 30 сентября мужчина находился в приемном отделении и отказывался его покидать, объясняя это тем, что родственники сменили замки в квартире, в которой он проживает и прописан", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава края, мужчина ранее неоднократно доставлялся в клиническую больницу скорой медицинской помощи города Ставрополя. Во время последней госпитализации его осмотрели четыре специалиста и были проведены различные обследования. Для возвращения пациента домой был привлечен участковый уполномоченный.

"По просьбе сотрудников полиции и с их сопровождением машиной скорой помощи больницы пациент был отправлен по месту жительства. По его просьбе водитель скорой помощи остановил у соседнего дома, где, по словам мужчины, проживает его товарищ, который поможет общению с родственниками", - уточнили в пресс-службе.

В этот же день мужчине вновь вызвали скорую помощь. Медики доставили его в терапевтическое отделение для последующего оформления в учреждение социальной защиты.

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