Перевезенных из Оренбуржья в Магас истощенных медведей передадут в КЧР

МАГАС, 1 октября. /ТАСС/. Экс-мэр административного центра Ингушетии Магаса Беслан Цечоев передаст в Карачаево-Черкесию медведей, которых ранее перевез в Магас из придорожного кафе в Оренбургской области. Об этом Цечоев написал в своем аккаунте в Instagram.
В середине июня телеканал RT опубликовал на своей странице в YouTube видео о судьбе медведей Потапа, Вали и Мани, которых заперли в клетке у придорожного кафе в Оренбургской области. Хозяин заведения требовал за каждого медведя по 100 тыс. рублей и намеревался продать животных на мясо при отсутствии покупателя.
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Дорогие друзья! Вот и пришло время расстаться с нашими друзьями - медведями, которых нам с вами удалось спасти несколько месяцев назад. Напомню их историю: они были обнаружены неравнодушными людьми на трассе " Самара-Оренбург", мы же узнали об их беде благодаря каналу "Russia Today" от Маргариты Симоньян и не смогли пройти мимо. Кстати, большого медведя назвал Алан в честь нашей с карачаевцами славного истории. Вся эта тема, к счастью, закончилась благополучно; медведи в полной мере испытали на себе человеческую заботу: им оказана квалифицированная медицинская помощь, их кормили, поили, купали соответствующим образом, однако теперь нужно решать,что делать дальше. Однозначно, дальнейшая их судьба ни в коей мере не должна быть связана с угнетением, но и выпускать их в лес тоже нельзя: они слишком много времени провели в неволе и не смогут адаптироваться в природе и погибнут. К счастью, выход найден. Наш дорогой карачаевский друг из братской Карачаево-Черкессии принимает медведей в к себе, где для них будут созданы самые оптимальные условия для жизни: максимально приближенные к естественным, и в то же время под опекой и наблюдением. Я покажу вам, как они устроились там. Всем, кто болел и переживал за животных, выражаю искреннюю благодарность за человечность, а тем немногим людям, которым эта история казалась лишенной глобального смысла, я хочу сказать: не бывает избирательной доброты, не может человечность диктоваться целесообразностью или расчётом. Сердце - оно есть или его нет. И неважно, кто в беде: птичка, животное или человек, - важно то, что ты можешь помочь. Словом или делом, эмоционально или молча, явно или тайно. Это и есть то, что делает человека Человеком, то, что способно изменить мир к лучшему. инстаграм @tsechoev Беслан Цечоев #Россия #Кавказ #Ингушетия #Алания #Магас #мэриямагаса #МэрМагаса #Цечоев #БесланЦечоев #Tsechoev #BeslanTsechoev #Magas #ГлаваМагаса #МагасПхьеДа #ПхьеДа #ГородСолнца #аланскиеворотамагас #аланскиеворота #ПлощадьАлания #ингушскаяистория #роднаяистория #магасвзглядиначе #медведи #любитеживотных
"Вот и пришло время расстаться с нашими друзьями - медведями, которых нам с вами удалось спасти несколько месяцев назад. Наш дорогой карачаевский друг из братской Карачаево-Черкессии принимает медведей к себе, где для них будут созданы самые оптимальные условия для жизни: максимально приближенные к естественным, и в то же время под опекой и наблюдением", - написал Цечоев.
По его словам, за время пребывания в Ингушетии, медведи получили необходимую медпомощь, но отпускать их на волю опасно.
"Медведи в полной мере испытали на себе человеческую заботу: им оказана квалифицированная медицинская помощь, их кормили, поили, купали соответствующим образом, однако теперь нужно решать, что делать дальше. Однозначно, дальнейшая их судьба ни в коей мере не должна быть связана с угнетением, но и выпускать их в лес тоже нельзя: они слишком много времени провели в неволе и не смогут адаптироваться в природе и погибнут", - добавил Цечоев.
4 августа Цечоев забрал медведей в Ингушетию из Оренбургской области для оказания им необходимой помощи.