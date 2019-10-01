Перевезенных из Оренбуржья в Магас истощенных медведей передадут в КЧР

В середине июня телеканал RT опубликовал на своей странице в YouTube видео о судьбе медведей Потапа, Вали и Мани, которых заперли в клетке у придорожного кафе в Оренбургской области. Хозяин заведения требовал за каждого медведя по 100 тыс. рублей и намеревался продать животных на мясо при отсутствии покупателя.

МАГАС, 1 октября. /ТАСС/. Экс-мэр административного центра Ингушетии Магаса Беслан Цечоев передаст в Карачаево-Черкесию медведей, которых ранее перевез в Магас из придорожного кафе в Оренбургской области. Об этом Цечоев написал в своем аккаунте в Instagram.

"Вот и пришло время расстаться с нашими друзьями - медведями, которых нам с вами удалось спасти несколько месяцев назад. Наш дорогой карачаевский друг из братской Карачаево-Черкессии принимает медведей к себе, где для них будут созданы самые оптимальные условия для жизни: максимально приближенные к естественным, и в то же время под опекой и наблюдением", - написал Цечоев.

По его словам, за время пребывания в Ингушетии, медведи получили необходимую медпомощь, но отпускать их на волю опасно.

"Медведи в полной мере испытали на себе человеческую заботу: им оказана квалифицированная медицинская помощь, их кормили, поили, купали соответствующим образом, однако теперь нужно решать, что делать дальше. Однозначно, дальнейшая их судьба ни в коей мере не должна быть связана с угнетением, но и выпускать их в лес тоже нельзя: они слишком много времени провели в неволе и не смогут адаптироваться в природе и погибнут", - добавил Цечоев.

4 августа Цечоев забрал медведей в Ингушетию из Оренбургской области для оказания им необходимой помощи.