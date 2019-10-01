В Сочи начал работу Третий апелляционный суд

СОЧИ, 1 октября. /ТАСС/. Сочи стал одним из пяти городов России, где начал работать Третий апелляционный суд, в котором будут рассматриваться дела из 15 регионов страны. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе горадминистрации Сочи.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции создан в рамках масштабной реформы судоустройства. Кроме Сочи новые инстанции созданы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске. За каждым судом закреплено порядка 15 регионов страны, говорится в сообщении.

"Наш город выбран одним из пяти городов, которые стали центрами для всей судебной сферы страны, - привели в пресс-службе слова мэра Сочи Алексея Копайгородского. - Хочу отметить, что работа суда играет огромную роль в утверждении принципа верховенства права и справедливости, способствует сохранению общественной стабильности".

По данным пресс-службы, в апелляционном суде будут рассматривать жалобы на решения судов областного уровня, не вступившие в силу. Ранее апелляции на эти решения подавались в Верховный суд РФ.

"Со времен Российской Империи таких судов не открывалось. Это суд, который не замыкается на какой-то один субъект. Здесь, в Сочи, будут рассматриваться дела пятнадцати субъектов и тут вступать в законную силу. В этом основная особенность" - сказал председатель Третьего апелляционного суда общей юрисдикции Евгений Кузин.

Наряду с апелляционными судами во вторник начали работу девять кассационных судов, которые образованы по экстерриториальному принципу. Они будут рассматривать решения районных судов и мировых судей, сообщили в пресс-службе.