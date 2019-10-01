В Петербурге родные умершего отказались закрыть дело о неуплате им 2 млрд рублей налогов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге рассмотрит уголовное дело в отношении умершего собственника компании "Технопоиск", которой принадлежит бренд бытовой техники Redmond, о неуплате налогов на 2 млрд рублей. Как сообщила пресс-служба Главного управления СК РФ по городу, обвиняемый умер в 2016 году, однако его родственники настояли на продолжении расследования.

"В связи с тем, что в 2016 году обвиняемый скончался, а родственники возражают против прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Расследование уголовного дела по статье 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией") велось в отношении руководителя компании по торговле бытовой техникой "Технопоиск". По данным ведомства, компания с 2012 по 2014 годы уклонилась от уплаты налогов на 2 млрд рублей путем подделки налоговых деклараций. При этом в ходе расследования дела ущерб бюджету РФ со стороны компании был возмещен в полном объеме.

Ранее за неуплату налогов фирмой была осуждена глава компании Диана Желяскова. Она получила год колонии.

Бренд бытовой техники Redmond, согласно информации портала внешнеэкономической информации Минэкономразвития РФ, принадлежит компании "Технопоиск", зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Под этим брендом выпускается бытовая техника: чайники, кофеварки, мультиварки и другие товары. Бренд имеет сеть собственных фирменных магазинов в крупных ТЦ в городах России.