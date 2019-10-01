Новое общежитие построят для крупнейшего вуза Северного Кавказа

СТАВРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Новое общежитие для студентов и преподавателей появится в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) в Ставрополе, который является самым крупным вузом округа. Площадь здания превысит 10 тыс. кв. м, сообщили во вторник в пресс-службе университета.

"Строительство комплекса на 307 мест общей площадью 10 тыс. кв. м. запланировано на территории университетского кампуса в Ставрополе <…> Строительство нового общежития планируется завершить в течение двух лет", - говорится в сообщении пресс-службы.

Планируется, что новое общежитие будет включать три блока, два из которых будут предназначены для студентов, один - для сотрудников университета. Здание будет обеспечено необходимой инфраструктурой для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья, рядом с общежитием будут оборудованы площадки для отдыха и занятий спортом.

В Ставрополе и Пятигорске в общей сложности расположены девять общежитий Северо-Кавказского федерального университета. Все они могут принять более 3,3 тыс. студентов.

Ранее в администрации вуза сообщали, что университету приходится сдерживать растущий интерес иностранных студентов из-за ограниченных возможностей существующих общежитий. Предполагалось, что после строительства нового здания общежития СКФУ сможет увеличивать прием иностранцев.