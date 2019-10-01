Матовников заявил, что горнолыжный сезон на курорте Архыз в КЧР начнется на месяц раньше

ЧЕРКЕССК, 1 октября. /ТАСС/. Горнолыжный сезон на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии в этом году откроется на месяц раньше, чем обычно благодаря обновленной инженерной инфраструктуре. Об этом написал во вторник в своем Instagram-аккаунте полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

"Сегодня посетил всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Это один из самых молодых курортов Северного Кавказа, где наработан успешный опыт создания подобных объектов "с нуля" на принципах государственно-частного партнерства. Благодаря новой инженерной инфраструктуре сезон катания в этом году откроется почти на месяц раньше - с 1 декабря!", - написал полпред после встречи с главой КЧР Рашидом Темрезовым и первым заместителем министра РФ по делам Северного Кавказа Одесом Байсултановым.

Матовников отметил, что за последние несколько лет на курорте оборудовано 24 км горнолыжных трасс, открылись туристические деревни, появилась система искусственного оснежения и освещения горнолыжных трасс. А в ближайшее время планируется старт строительства новой трассы для новичков, ее длина составит почти 2 км.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действуют более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 14 км горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час. В зимнем сезоне 2018-2019 года в тестовом режиме начали работать объекты на северном склоне курорта в поселке Романтик - новые трассы и две секции канатной дороги "Северное сияние", которые поднимают туристов на 2336 м, где начинается основная зона катания.