Выставка ремесел и показ национальных костюмов пройдут на днях культуры КЧР в Баку

ЧЕРКЕССК, 1 октября. /ТАСС/. Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики в Азербайджане будут организованы в городе Баку с 5 по 9 октября. На мероприятиях выступят творческие коллективы республики, будут продемонстрированы национальные костюмы народов КЧР, а также пройдет выставка ремесел. Об этом во вторник сообщили в региональной молодежной организации "Интеллектуально-творческое общество молодежи".

"Карачаево-Черкесская республиканская общественная молодежная организация "Интеллектуально-творческое общество молодежи" реализует творческий проект "Дни культуры Карачаево-Черкесской Республики в Азербайджане". Зрелищные мероприятия пройдут в Баку с 5 по 9 октября 2019 года. Делегацию возглавит министр культуры КЧР Рамазан Бороков", - говорится в сообщении.

В организации отметили, что на открытии, которое состоится 5 октября в Российском информационно-культурном центре города Баку, выступят певцы и хореографические ансамбли Карачаево-Черкесии. Также в ходе мероприятий состоится показ национальных костюмов и выставка возрожденных видов ремесел народов республики. Церемония закрытия проекта пройдет в виде большого концерта в Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева.

Проект организован для укрепления межнационального диалога, популяризации искусств республики. "Реализация проекта позволит сделать регионы Северного Кавказа интересными для туристов, привлекательными для бизнесменов и инвесторов", - сказал руководитель организации, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов, его слова приводит пресс-служба.

Проект будет реализован при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства РФ по делам Северного Кавказа, Российского информационно-культурного центра в Баку, благотворительного фонда социальных и благотворительных проектов "ПосетиКавказ" и Министерства культуры КЧР.