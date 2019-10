Guardian: Меган Маркл подала в суд на газету, опубликовавшую ее письмо к отцу

ТАСС, 1 октября. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл подала в суд на таблоид The Mail on Sunday, опубликовавший личное письмо, которое американская актриса отправила своему отцу. Об этом сообщила во вторник газета The Guardian.

По данным издания, Маркл в своем иске обвиняет газету и ее издателя в нарушении британского закона об авторском праве и недобросовестном использовании личной информации.

Публикация письма Маркл стала очередным витком давно тянущегося скандала вокруг отношений актрисы с отцом, не присутствовавшим на ее свадьбе, которая состоялась 19 мая 2018 года. Из многочисленных высказываний Томаса Маркла, которые публиковали СМИ, следует, что дочь по собственной инициативе прервала с ним все отношения.

В начале февраля в защиту герцогини выступили ее друзья, давшие интервью американскому еженедельнику People и, среди прочего, сообщившие о том, что Меган написала отцу письмо, в котором попросила его помириться с ней. Через несколько дней Томас Маркл передал The Mail on Sunday текст данного послания.