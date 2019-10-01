Путин проведет совещание по вопросам зарплат врачей и модернизации медицины

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет совещание, посвященное модернизации первичного звена здравоохранения, в частности будет рассмотрен вопрос совершенствования отраслевой системы оплаты труда, сообщили в пресс-службе Кремля.

"В фокусе внимания [совещания] - вопросы совершенствования отраслевой системы оплаты труда медицинских работников, источники и объемы финансирования региональных программ здравоохранения", - отмечается в сообщении.

Предыдущее совещание по теме здравоохранения Путин провел 20 августа. Тогда министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила, что дефицит врачей составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала - 130 тыс. человек. В четырех регионах оклад врачей не превышает 30% от средней зарплаты по региону. Путин потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.

Также глава государства поручил правительству РФ до 1 октября разработать и утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Региональные органы власти должны до 10 января 2020 года организовать разработку своих программ, опираясь на выработанные федеральным правительством принципы и результаты проведенного анализа состояния этой сферы. Такие программы должны пройти экспертизу и быть утверждены до 1 июля 2020 года.

Как пояснил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ситуация в онкоцентре имени Блохина, ряд сотрудников которого потребовали отстранить нового руководителя центра и решить вопросы с зарплатами под угрозой своего увольнения, не будет обсуждаться на совещании. Представитель Кремля также неоднократно подчеркивал, что администрация президента не должна и не будет контролировать ситуацию в отдельно взятом учреждении, это прерогатива Минздрава РФ.

Нацпроект "Здравоохранение", который реализуется в РФ, предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.