Кузнецова взяла под личный контроль ситуацию с умершим от ожога ребенком на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла под личный контроль расследование причин гибели от ожога 15-летней воспитанницы Кировского дома-интерната для умственно отсталых детей, расположенного в Тымовском районе Сахалина. Об этом в среду сообщила ТАСС детский омбудсмен по Сахалинской области Любовь Устиновская.
"Мной было доложено все по этой ситуации уполномоченному по правам ребенка при президенте Анне Кузнецовой <...> Она в курсе, я буду докладывать ей о том, как будет идти следствие. Она, как и я, взяла ситуацию под свой контроль", - сообщила собеседница агентства.
По предварительным данным, палатная санитарка перепутала теплую воду с горячей и оставила ребенка в ванной с набирающимся кипятком. 15-летняя девочка получила ожоговый шок и умерла. Следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"), прокуратура ведет проверку.
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил провести служебную поверку в доме-интернате. Ее итогом стало принятие нескольких кадровых решений. И.о. директора учреждения отстранили от должности, санитарку уволили. Заведующему отделением "Милосердия", в котором работала санитарка, объявили выговор.