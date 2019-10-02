Кузнецова взяла под личный контроль ситуацию с умершим от ожога ребенком на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла под личный контроль расследование причин гибели от ожога 15-летней воспитанницы Кировского дома-интерната для умственно отсталых детей, расположенного в Тымовском районе Сахалина. Об этом в среду сообщила ТАСС детский омбудсмен по Сахалинской области Любовь Устиновская.

"Мной было доложено все по этой ситуации уполномоченному по правам ребенка при президенте Анне Кузнецовой <...> Она в курсе, я буду докладывать ей о том, как будет идти следствие. Она, как и я, взяла ситуацию под свой контроль", - сообщила собеседница агентства.