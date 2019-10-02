Первый мост через Евфрат в Сирии взамен разрушенных планируют построить в октябре

ДАМАСК, 2 октября. /ТАСС/. Первый действующий мост через реку Евфрат на востоке Сирии планируют построить к 25 октября в провинции Дейр-эз-Зор, сирийских инженеров консультируют российские коллеги. Об этом сообщил журналистам представитель реализующей проект сирийской госкомпании Омар Хайдар.

По его словам, ввод сооружения в эксплуатацию будет способствовать налаживанию доставки медикаментов и гуманитарной помощи на территории, которые в настоящее время неподконтрольны правительству. В настоящее время все мосты через крупнейшую реку Западной Азии на территории Сирии разрушены международной коалицией во главе с США.

"Срок окончания работ - 25 октября, нас консультируют российские инженеры. Очень важно завершить проект без проволочек, поскольку этот мост очень важен для всего населения [временно разделенной] провинции. Люди страдают от отсутствия переправы - многие семьи оказались разлучены, невозможно доставлять в необходимом объеме ни гуманитарную помощь, ни медикаменты", - сказал Хайдар.

Говоря о сопутствующих строительству трудностях, он указал на подъем уровня воды в Евфрате и повышение скорости течения. "Уровень реки поднялся до 4 м. Обычно он в два раза меньше, а высокой считается отметка в 2,8 м. Очень сильно осложняет работу и увеличение скорости течения. Но мы соорудили временную дамбу и это помогло", - добавил сирийский специалист.

Евфрат берет начало на Армянском нагорье и протекает по территории трех стран - Турции, Сирии и Ирака. Сливаясь с Тигром у иракского города Эль-Курна, образует реку Шатт-эль-Араб, которая впадает в Персидский залив. Длина Евфрата составляет 2,7 тыс. км, площадь бассейна - 673 тыс. кв. км. На реке и ее притоках построено 16 гидроэлектростанций, большая часть которых расположена в Турции.

В первой декаде октября 2017 года российские военные инженеры передали сирийской стороне построенный ими мост в пригороде Дейр-эз-Зора. Сооружение протяженностью более 200 метров и грузоподъемностью 60 тонн имело пропускную способность 8 тыс. машин в сутки и выдерживало вес тяжелой бронетехники. Однако 7 января 2018 года мост разрушился из-за открытия шлюзов на плотине ГЭС "Эт-Табка", которая находится на неподконтрольной Дамаску территории. Тогда уровень воды в реке поднялся на несколько метров, а скорость течения увеличилась в два раза. При этом никаких существенных осадков в регионе не наблюдалось.