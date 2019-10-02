Трутнев потребовал разобраться с причинами размытия дамб в Комсомольске-на-Амуре

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 2 октября. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев намерен обратиться в Генпрокуратуру РФ с просьбой разобраться в обстоятельствах, которые привели к нарушениям при строительстве водозащитных дамб в Комсомольске-на-Амуре. Об этом он заявил в ходе поездки в город в среду.

"Вы пожалуйста, подготовьте свой анализ ситуации, что произошло, почему произошло. Почему дамбы, которые построены за деньги федерального бюджета, размыты, кто в этом виноват. Выставьте соответствующие претензии. У меня просьба и к прокурору края взять это на контроль, и я обязательно с генеральным прокурором поговорю", - сказал Трутнев, обращаясь к представителю Минстроя Хабаровского края.

Как уточнил прокурор Хабаровского края, такую проверку ведомство уже ведет.

Трутнев на совещании по итогам поездки отметил, что стоимость работ по строительству водозащитных дамб в пострадавшем от паводка Комсомольске-на-Амуре составила свыше 10 млрд рублей, при этом работы в полном объеме не были выполнены, и виновные должны понести ответственность. Вице-премьер поручил Минстрою Хабаровского края выставить соответствующие иски организации, занимавшейся разработкой проекта строительства, на который было потрачено 1,5 млрд рублей.

"С 2013 года прошло шесть лет, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставил задачу разработать план защиты Комсомольска-на-Амуре, чтобы больше мы не сталкивались с рисками для людей, не выплачивали впоследствии чрезвычайных ситуаций, не возмещали ущерб. На это выделены значительные бюджетные средства, более 10 млрд рублей, работа не выполнена", - сказал Трутнев.

Сложная гидрологическая ситуация в Хабаровском крае сохраняется с конца июля, были подтоплены десятки населенных пунктов. Основная волна паводка в регионе уже прошла, однако в воде все еще остаются 103 жилых дома, 778 приусадебных и 2114 дачных участков. Так, подтоплены 90 домов в поселке Хорпинский и пять домов в поселке Малая Хапсоль Комсомольска-на-Амуре. Также водой залиты один дом в селе Пивань, четыре - в селе Нижние Халбы, один - в поселке Молодежный Комсомольского района. Еще два дома пострадали в Николаевском районе в селе Красное.