Пензенские власти вложат в развитие Чемодановки 103 млн рублей до конца года

После массовой драки власти пообещали разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в Чемодановке, а также решить проблемы с ремонтом дорожной и транспортной инфраструктуры. Управление Генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе взяло на особый контроль рассмотрение обращений жителей села, в том числе по вопросам создания отделения полиции, благоустройства территорий, водоснабжения, медобслуживания, ремонта дорог.

ПЕНЗА, 2 октября. /ТАСС/. Власти Пензенской области направят до конца года около 103 млн рублей на социально-экономическое развитие села Чемодановки, где в июне произошла массовая драка, в результате которой один человек умер, четверо получили ранения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Дорожная карта [социально-экономического развития Чемодановки] разработана и утверждена губернатором. В рамках ее исполнения в 2019 году планируется освоить около 103 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

В частности, завершены работы по замене километра водопровода на ул. Комсомольской, установлена водонапорная башня. "До 1 ноября планируется завершить бурение артезианской скважины и строительство дополнительного накопительного резервуара, до 15 ноября - ремонт канализационно-насосной станции на ул. Фабричной", - добавили в пресс-службе. Кроме того, в середине октябре завершится ремонт одной из дорог в Чемодановке, а также благоустройство общественной и дворовых территорий.

"На 2021-2022 годы запланировано строительство новой школы в Чемодановке, в настоящее время готовится проектно-сметная документация", - уточнили в пресс-службе.

В результате массовой драки в Чемодановке 13 июня было госпитализировано два человека, один из них умер в больнице, еще трое получили травмы. По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, конфликт произошел на бытовой почве "между коренными местными жителями и цыганами". Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ (об убийстве, покушении на убийство и хулиганстве). По подозрению в совершении преступлений были задержаны 28 человек, их заключили под стражу.