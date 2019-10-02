Кабмин Таиланда одобрил законопроект о проверке электронных транзакций, превышающих $1600

БАНГКОК, 2 октября. /ТАСС/. Кабинет министров Таиланда одобрил законопроект, предложенный Управлением по борьбе с отмыванием денег (AMLO), о проверке электронных банковских переводов, превышающих 50 тыс. батов ($1632), для борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием террористов. Об этом сообщила заместитель официального представителя правительства королевства Рачада Дхнадирек.

В случае обнаружения каких-либо признаков подозрительных действий все транзакции будут остановлены, а информацию передадут в AMLO, пишет в среду новостной портал The Thaiger. Лица, которые отправляют более 50 тыс. батов за границу, а также получатель средств должны будут предоставить свои идентификационные данные и необходимую информацию банкам до завершения перевода.

Согласно международным стандартам, в Таиланде отсутствуют 17 пунктов, касающихся предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Финансовые учреждения и предприятия, которые подпадают под действие закона о борьбе с отмыванием денежных средств, среди которых торговцы драгоценными камнями, автомобильные дилеры или брокеры по недвижимости, должны пройти оценку имущества для взимания налогов.