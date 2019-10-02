Аппарат Москальковой отмечает снижение числа отказов заявителям по поступающим обращениям

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Количество отказов, вынесенных аппаратом уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой по поступающим жалобам, снизилось почти в 2,5 раза в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в аппарате омбудсмена, объяснив такую статистику в том числе изменением подхода к анализу поступающих жалоб.

"За первые шесть месяцев текущего года аппарат федерального омбудсмена вынес 329 отказов, в то время как в середине прошлого года насчитывалось 819 таких решений", - отметил собеседник агентства.

Как пояснила ТАСС Москалькова, порядок обращения к ней за помощью регулируется федеральным конституционным законом, который "накладывает ряд ограничений на то, какие заявления могут быть приняты к рассмотрению". "Тем не менее динамика последних лет свидетельствовала о том, что в силу низкой правовой грамотности граждане РФ часто не знали других способов защитить свои права, кроме как обратиться к федеральному омбудсмену", - констатировала она.

По этим причинам уполномоченный пересмотрела специфику работы своего аппарата, заменив разъяснение гражданам их прав передачей дел в компетентные ведомства. В результате "за первое полугодие 2019 года уполномоченный направила федеральным и региональным ведомствам 4 тыс. 304 жалобы, что более чем на тысячу обращений превышает показатель аналогичного периода прошлого года (3 тыс. 138 жалоб)", - уточнили в аппарате Москальковой.