Кожемяко: Приморье станет хабом для маршрута частной круизной линии по Дальнему Востоку

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября. /ТАСС/. Приморский край выступит хабом, с которого будут начинаться маршруты частной круизной линии на Дальнем Востоке, сообщил в среду ТАСС губернатор края Олег Кожемяко.

Администрация Приморья ранее выступила с предложением об организации круизной линии. В середине сентября стало известно, что Минтранс России, в том числе с учетом позиции Приморского края, подготовил предложения по корректировке госпрограммы "Развитие транспортной системы".

"Первый шаг - это предложение регионов круизным операторам организовать новую круизную линию, которая бы связывала ведущие порты Дальнего Востока. В первую очередь, в этом заинтересованы такие регионы как Сахалин, Камчатка. В настоящий момент разрабатываются их экскурсионные предложения. Основная задача и роль Приморского края в этом процессе - мы позиционируем себя как начало данных маршрутов", - сказал глава региона.

В частности, на Сахалине ведется проработка создания новой причальной инфраструктуры, которая позволит принимать у берега круизные суда. К проекту круизной линии готовы присоединиться партнеры из Южной Кореи, которые, по словам Кожемяко, высоко оценили проект. Он добавил, что эта линия будет альтернативой уже существующим маршрутам, которые до недавнего времени использовали Япония и Корея.

"Мы предлагаем при наличии понятной инфраструктуры - и береговой, и международного аэропорта, и того объема тех регулярных и чартерных рейсов, которые уже есть - стать тем самым туристским хабом, с которого могли бы начинаться эти маршруты", - добавил Кожемяко.

Спрос растет

Проект подобного морского маршрута, который связывал бы регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО), имеет хорошие перспективы для реализации и развития, считает руководитель Агентства международного туризма "Катюша", руководитель комитета развития туризма "Опоры России" Дмитрий Павлов.

"Я считаю, что у такого проекта большое будущее, ведь спрос на него потенциально есть и среди жителей Дальнего Востока, и среди остальных россиян, и среди иностранцев. Спрос среди местных жителей определяется тем, что у многих члены семьи живут в разных регионах ДФО, и такой лайнер - это дополнительная возможность их увидеть. Для жителей европейской части России, которые приезжают во Владивосток, возможность разом охватить весь регион. Да и среди иностранцев благодаря работе по продвижению интерес к Дальнему Востоку растет с каждым днем", - сказал Павлов в разговоре с ТАСС.

По его словам, в текущем году только с Тайваня его фирма отправила на Камчатку 30 туристических групп, хотя еще два года назад об этом регионе на Тайване не знали ничего. Та же ситуация с Гонконгом.

"И Владивосток выступает тут своеобразным хабом: туристы отсюда могут начать знакомиться с Дальним Востоком. Сейчас все регионы ДФО часто выставляются единым стендом на международных выставках. Иностранцы, таким образом, получают представление сразу обо всем макрорегионе", - пояснил глава "Катюши".

Круизные суда в Приморье

Во Владивосток регулярно заходят иностранные круизные лайнеры. Так, 18 сентября в столицу Приморья впервые зашел морской круизный гигант Quantum of the Seas. Теплоход доставил почти 5000 пассажиров из Китая. Круиз начался 13 сентября в Тянцзине, откуда туристы направились к берегам Японии в порты Фукуока и Сакаиминато, после захода во Владивосток круиз завершился 21 сентября в Тяньцзине.

Кроме того, туристические компании уже продают билеты на морские круизы на 2020 год: с посадкой и высадкой во Владивостоке, с посещением Японии и Южной Кореи.