В Шанхае презентовали памятные марки к 70-летию дипотношений России и Китая

ШАНХАЙ, 2 октября. /ТАСС/. Шанхайское отделение Почты Китая представило памятный набор марок к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Церемония презентации юбилейных марок состоялась в среду в здании генерального консульства РФ в Шанхае.

Почта Китая к юбилейной дате выпустила две тематические марки. На одной из них изображен мост через реку Янцзы в городе Чунцин, на второй - мост через Волгу в Саратове. Марки номиналом в 1 и 2 юаня выполнены в бело-синих тонах. Картинка на российской имеет вертикальную направленность, а изображение на китайской выполнено в горизонтальном виде.

"В этом году исполнилось 70 лет со дня образования КНР. За эти 70 лет под руководством Коммунистической партии Китая китайский народ добился огромных успехов. В этом году также отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Стороны установили взаимопонимание в политической сфере, развивают взаимовыгодное экономическое сотрудничество, взаимодействуют на международной арене, а их отношения в настоящее время стали образцом взаимоотношений между крупными государствами", - сказал на церемонии презентации юбилейных марок генеральный консул РФ в Шанхае Александр Шманевский.

На мероприятии представители китайской стороны отметили, что выпуск юбилейного набора марок должен стать свидетельством передающейся из поколения в поколение дружбы между народами двух стран.

Советский Союз первым в мире признал образование Китайской Народной Республики. Дипломатические отношения между странами были установлены 2 октября 1949 года.