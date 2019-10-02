Спонсоры готовы оказать помощь в ремонте 20 школ в Дагестане

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Меценаты готовы помогать в ремонте школ в Дагестане в рамках регионального проекта по обновлению образовательных учреждений. В настоящее время речь идет о помощи 20 школам, сообщил ТАСС глава Дагестана Владимир Васильев в кулуарах XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"В прошлом году было [запланировано к ремонту] 100 школ, получилось 117. В этом году рассчитывали 150 школ, а сделали 217, [в 44 муниципалитетах], больше, чем ожидали. Получилось 334 школы за 2018-2019 годы. В этом [году] несколько школ остались, [в ближайшее время] закончат. Мы улучшим состояние этих школ. И что радует, есть спонсоры еще на 20 школ, стоят в очереди", - сказал Васильев.

По его словам, региональный бюджет в рамках проекта выделяет 2 млн рублей на школу. "Остальное - муниципалитет. Плюс спонсоры, которых мы собираем, [в этом плане] наши представительства хорошо работают в регионах, <...>. Очень эффективно эти деньги работают, как никогда", - сказал глава региона.

В 2018 году для решения проблемы ремонта и улучшения материально-технического состояния общеобразовательных организаций в Дагестане был реализован проект "Сто школ". В рамках него к финансированию работ присоединялись муниципалитеты и меценаты.

Общий объем финансирования проекта в 2019 году составил 591,3 млн рублей. Васильев 24 сентября на Форуме молодых соотечественников в Махачкале заявил, что из 700 школ, в основном сельских, требовавших ремонта, власти и меценаты отремонтировали более 300.

По данным Минобрнауки республики, в Дагестане работают 1642 школы, в них обучается около 400 тыс. детей, из них более 2,6 тыс. учатся в третью смену. Большинство дагестанских школ построено еще в советские годы. Сообщалось, что капремонт требуется провести в 650 школах региона, что составляет 40% от их общего числа. Более 260 школ, или около 15%, находятся в аварийном и ветхом состоянии.