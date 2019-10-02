Количество направлений студенческой олимпиады "Я - профессионал" увеличилось до 68

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Число дисциплин, по которым пройдет третья олимпиада для студентов "Я - профессионал", увеличится с 54 до 68. Об этом сообщила во вторник ТАСС руководитель олимпиады Валерия Касамара перед церемонией начала приема заявок.

"По итогам прошлого сезона мы получили обратную связь от участников, учли их пожелания и добавили новые направления. Число направлений увеличилось с 54 до 68", - сказала Касамара.

Среди новых направлений - автомобилестроение, туризм, налоги и налогообложение, агрономия, уточнила она. Организаторы ожидают, что в этом году число заявок на участие в олимпиаде будет не меньше, чем в прошлом, подчеркнула Касамара.

Олимпиада "Я - профессионал" входит в линейку проектов платформы "Россия - страна возможностей". Первая олимпиада прошла в 2017 году, на нее поступило 295 тыс. заявок по 27 направлениям. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, они получили денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях страны.

Вторая олимпиада началась в сентябре 2018 года. Организаторы олимпиады получили более 523 тыс. заявок на участие, дипломантами стали около 3,5 тыс. человек, 106 конкурсантов получили золотые медали.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.