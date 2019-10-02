Организаторы начали принимать заявки на студенческую олимпиаду "Я - профессионал"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Организаторы приступили к приему заявок на участие в студенческой олимпиаде "Я - профессионал", которая проходит в третий раз. Об этом сообщила ТАСС в среду руководитель проекта Валерия Касамара.

"Начиная с сегодняшнего дня, студенты могут регистрироваться для участия в олимпиаде", - сказала Касамара. По ее словам, подать заявку можно будет до 18 ноября.

В пресс-службе уточнили, что для регистрации участники должны заполнить форму на сайте и выбрать направления участия. Организаторы подчеркнули, что один и тот же студент может участвовать по нескольким направлениям. Ранее Касамара сообщила, что количество дисциплин в олимпиаде увеличилось по сравнению с прошлым годом с 54 до 68.

Олимпиада "Я - профессионал" входит в линейку проектов платформы "Россия - страна возможностей". Первая олимпиада прошла в 2017 году, на нее поступило 295 тыс. заявок по 27 направлениям. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, они получили денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях страны.

Вторая олимпиада началась в сентябре 2018 года. Организаторы олимпиады получили более 523 тыс. заявок на участие, дипломантами стали около 3,5 тыс. человек, 106 конкурсантов получили золотые медали.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.