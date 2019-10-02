В Москве закрыли 19 хостелов с начала 2019 года

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Москве добилось закрытия 19 хостелов за минувшие девять месяцев 2019 года. Об этом говорится в сообщении ведомства в среду.

"По фактам грубых нарушений требований санитарного законодательства [в т. ч. по факту размещения хостелов в квартирах жилых домов без их перевода в нежилой фонд и без оборудования отдельного входа] за девять месяцев 2019 года приостановлена деятельность по суду 19 хостелов [в 2018 г. - 35, в 2017 - 29, в 2016 - 53]", - говорится в сообщении.

В целом, добавили в управлении, с 2013 по 2016 год число жалоб жителей на расположенные в их многоквартирных домах хостелы увеличилось с пяти до 359. В итоге с 2016 год по 2018 год были закрыты более 100 таких заведений. При этом москвичи не стали жаловаться на них значительно реже: если в 2016 году было обращений 359, в 2017 году - 232, в 2018 году - 254, то за девять месяцев 2019 года их поступило 186.

С 1 октября 2019 года требования к хостелам, которые размещены в границах жилого фонда, стали более строгими: теперь, чтобы такое заведение продолжило работу в многоквартирном доме, занимаемое им помещение должно быть переведено из жилого фонда в нежилой.