Врачи извлекли ком волос в 2 кг из желудка жительницы Бурятии

УЛАН-УДЭ, 2 октября. /ТАСС/. Врачи извлекли из желудка 19-летней жительницы Бурятии ком волос весом в 2 кг, сообщила в среду пресс-служба республиканского Минздрава.

"В хирургическом отделении Больницы скорой медицинской помощи им. В. В. Ангапова прооперирована девушка 19 лет с жалобами на боли в животе. Врачи выявили у пациентки трихобезоар - инородное тело в желудке, а именно плотный комок волос размерами 50х10х10 см, который весил около 2 кг", - говорится в сообщении.

Девушка до операции жаловалась на тошноту и рвоту после приема пищи, общую слабость.

Руководитель операционной бригады Батор Дондоков пояснил, что к такому результату приводит привычка маленьких детей кусать кончики своих волос. "Дети от восьми лет - основная группа риска. Проглоченные случайно волосы попадают в желудок и остаются там, и в течение нескольких лет может образоваться большой ком волос", - приводит пресс-служба слова врача.

"Послеоперационный период у пациентки прошел без осложнений. В данный момент девушка придерживается специальной диеты, чувствует себя хорошо", - добавили в Минздраве Бурятии.