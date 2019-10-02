Минстрой предложил упростить переезд с Крайнего Севера одиноких пожилых людей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Минстрой РФ предлагает упростить переезд из районов Крайнего Севера жителей ликвидированных поселков и одиноких пожилых людей. Проект соответствующего постановления правительства, подготовленный министерством, опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

По данным Минстроя, на учете стоят 5,3 тыс. одиноких граждан, достигших возраста 80 лет, причем 1,5 тыс. из них изъявили желание в 2019 году получить государственный жилищный сертификат для переселения из районов Крайнего Севера. Нынешние темпы предоставления субсидий не позволят им реализовать свое право на переселение при жизни, отмечается в пояснительной записке к документу.

"Проектом постановления предусмотрено утверждение правил предоставления социальных выплат на обеспечение жильем гражданам этой категории в рамках отдельного мероприятия", - поясняется в записке.

Также проект предусматривает решение проблемы 248 живущих на Крайнем Севере семей, не получивших жилищные субсидии, выдававшиеся по 2011 год включительно. Как пояснили в Минстрое, действие закона о субсидиях, вступившего в силу в 2012 году, распространяется только на населенные пункты, решение о закрытии которых было принято начиная с этого года. Однако часть семей, имевшая право на субсидии до 2012 года, по не зависящим от них причинам средства не получила. Как следует из проекта постановления, в рамках программы по обеспечению доступным и комфортным жильем, эти семьи, так же, как и одинокие пожилые граждане, получат социальные выплаты с использованием механизма государственных жилищных сертификатов.

По состоянию на начало 2019 года на учете в качестве имеющих право на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей состоит 190,9 тыс. семей. Ежегодно переселяется 2,5 тыс. семей. Согласно данным авторов проекта, в среднем переезда им приходится ждать 70-80 лет.