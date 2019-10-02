Выставка о дружбе Махатмы Ганди и Льва Толстого открылась в Госдуме

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения лидера национально-освободительного движения Индии Махатмы Ганди, открылась в среду в Государственной думе.

Выставка посвящена дружбе между Ганди и Львом Толстым, состоявшими в переписке в последний год жизни великого русского писателя. В экспозиции отражено влияние двух гуманистов на творчество и философские взгляды друг друга.

Открывая выставку, посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма подчеркнул, что Толстой оказал огромное влияние на Ганди. "Это влияние изменило взгляд Ганди на жизнь. Эта дружба повлияла на ход событий не только в Индии, но и во всем мире. Она также стала символом дружбы великих народов Индии и России", - отметил он.

В свою очередь вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов обратил внимание, что выставка посвящена дружбе "двух великих мыслителей, которые в жизни ни разу не встретились, а вели только переписку". Он подчеркнул, что дружба Толстого и Ганди является одним из ярчайших примеров связей двух стран.

В торжественной церемонии также приняли участие лидер ЛДПР Владимир Жириновский, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, послы ЮАР и Бангладеш.

Юбилейные мероприятия

В России проходит ряд памятных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения Ганди. 28 сентября посольство Индии совместно с музеем-усадьбой Толстого и Институтом востоковедения РАН организовало выставку и научную конференцию, посвященную дружбе между этими мыслителями. 1 октября АО "Марка" выпустило почтовую марку в честь Ганди. До официального выпуска она была представлена индийскому премьер-министру Нарендре Моди президентом России Владимиром Путиным в рамках 20-го двустороннего саммита во Владивостоке 4 сентября.

В Индии Махатму Ганди называют "отцом нации". Его день рождения - 2 октября - является государственным праздником, а во всем мире под эгидой ООН отмечается как Международный день ненасилия.