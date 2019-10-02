Путин назначил замгенпрокурора РФ и Московского межрегионального транспортного прокурора

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин указом назначил новых заместителя генерального прокурора России Николая Шишкина и Московского межрегионального транспортного прокурора (ММТП) Константина Букреева. Как сообщается на сайте надзорного ведомства, президент также освободил от должностей прокуроров Воронежской и Томской областей.

"Президент РФ Путин Владимир Владимирович освободил от должностей: прокурора Томской области - Романенко Виктора Анатольевича, прокурора Воронежской области - Шишкина Николая Анатольевича, в связи с назначением на должность заместителя генерального прокурора РФ", - говорится в сообщении.

На должность главы ММТП назначен на пятилетний срок государственный советник юстиции 2 класса Константин Букреев. С 2000 года он служит на различных должностях в органах прокуратуры, он занимал пост заместителя и начальника управления Генпрокуратуры в Центральном федеральном округе, а в последнее время работал прокурором Самарской области.

Также указом президента Вячеслав Московских назначен на должность прокурора Тюменской области. С апреля 2016 года он проходил службу в должности заместителя прокурора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Этим же указом освобождены от должности первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Сергей Меликов, который назначен сенатором от Ставрополья, и директор Федеральной службы исполнения наказаний Геннадий Корниенко. Во вторник зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева заявила журналистам, что Корниенко покинул пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.