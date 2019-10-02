Власти Хайнаня объявили о начале года "потребительского туризма"

ХАЙКОУ /Китай/, 2 октября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань с 1 октября приступила к реализации комплексной программы "Год международного потребительского туризма". Как сообщил информационный портал "Наньхайван", власти запланировали более тысячи мероприятий с целью стимулировать продвижение уже существующих и создать абсолютно новые туристические продукты.

Церемония по случаю начала программы состоялась в административном центре региона городе Хайкоу, в ней принял участие секретарь парткома Хайнаня Лю Цыгуй. Ожидается, что за предстоящие 12 месяцев на курортном острове будут заложены основы для модернизированной системы комфортного отдыха.

"Власти провинции уже разработали детальный план, в соответствии с которым в ближайшее время будут проведены выставки, организованы культурные и спортивные акции по стимулированию потребления, - заявил первый вице-губернатор провинции Мао Чаофэн. - Ежеквартально мы будем реализовывать льготные программы, ежемесячно и еженедельно проводить мероприятия, стимулирующие "большой туризм, большое потребление".

На церемонии открытия "потребительского года" представители ведущих компаний Хайнаня в области туристического, ресторанного и гостиничного бизнеса дали торжественную клятву предпринять все усилия для успешной реализации планов правительства на практике. Мероприятие было приурочено к 70-летию образования КНР и прошло в праздничной и патриотичной атмосфере.

Хайнань - известный международный курорт, Россия считается одним из важных источников внешнего турпотока провинции. С текущего года для российских граждан в регионе действует безвизовый режим. В 2017 году количество посетивших остров россиян увеличилось на 250%, до 284 тыс. человек, однако в 2018 году этот показатель понизился на 10%. Тем не менее, согласно прогнозам, число отдыхающих из РФ в 2019 году должно достигнуть рекордной отметки в 300 тыс. человек.