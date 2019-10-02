МГУ и ВШЭ лидируют среди вузов России в рейтинге THE по искусству и гуманитарным наукам

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" вошли в топ-200 предметного рейтинга THE в области искусства и гуманитарных наук. Об этом сообщила пресс-служба проекта "5-100", задача которого - повышение престижа российского высшего образования в мире.

Британское издание Times Higher Education обнародовало в среду результаты предметного рейтинга по направлению "Искусство и гуманитарные науки". В список вошли лучшие университеты мира, которые готовят специалистов в области искусства, в том числе театрального, дизайна, языков, литературы, лингвистики, истории, философии, теологии, архитектуры и археологии. Россию представляют шесть вузов, четыре из них - участники проекта "5-100".

Лидером от России стал МГУ, который спустился с 66-й позиции на 72-ю. "В топ-200 сильнейших университетов мира в области искусства и гуманитарных наук в этом году вошел НИУ ВШЭ, улучшивший свое положение в рейтинге по сравнению с прошлым годом и поднявшийся из рейтингового диапазона 201-250 на позицию 176-200", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметила старший директор по стратегическому развитию НИУ ВШЭ Ирина Карелина, вуз улучшил результаты по большинству показателей рейтинга.

"Программа поддержки ученых, существующая в ВШЭ с 2009 года, стимулирует публикации в высокоцитируемых журналах, что накопленным эффектом отражается в продвижении в рейтингах. Немаловажен тот факт, что такой молодой университет как ВШЭ, сумел улучшить репутационные показатели в научной сфере, в которой российские ученые в последние годы мало представлены. Важно отметить, что введение системы собственных ученых степеней способствовало активности молодых ученых в плане защит диссертаций", - привели в пресс-службе вуза слова Карелиной.

Репутация и рост

Впервые в этот список вошел Уральский федеральный университет, закрепившись в группе 301-400. "Представителям гуманитарных наук первоначально непросто давалась конкуренция с зарубежными коллегами, но сейчас исследовательские коллективы института обладают широкими научными связями, активно публикуются в ведущих иностранных журналах, читают курсы на английском языке. Рост репутации в области преподавания и научных исследований среди зарубежных экспертов позволили достичь подобного результата", - привели в пресс-службе проекта "5-100" слова директора Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвиры Сыманюк.

Кроме того, в диапазоне 201-250 представлены Томский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет. Казанский федеральный университет занял позицию 251-300.

При составлении данного списка используются те же 13 индикаторов, что и в мировом институциональном рейтинге THE, объединенные в пять категорий: преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирования (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (передача знаний). Индикаторы имеют другой вес с целью учета специфики данной научной области.