Полувековой водовод реконструируют на Ставрополье за два года

СТАВРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены реконструировать водопроводную сеть, построенную больше 50 лет назад в Александровском районе. Обновление позволит улучшить качество водоснабжения порядка 4 тыс. человек, сообщили в среду в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства края.

"Проект по реконструкции разводящих сетей в селе Калиновском Александровского района вошел в краевую адресную инвестиционную программу. <…> Суммарная протяженность водопровода, который предстоит восстановить, составляет около 36 км. Работу планируется выполнить в 2019-2020 годах, это позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением почти 4 тыс. селян", - говорится в сообщении.

На реконструкцию водопроводных сетей в селе направят порядка 117,5 млн рублей. "Существующая уличная сеть построена в 60-70-е годы ХХ века и в силу изношенности уже не справляется со своей задачей. Поступают многочисленные жалобы на аварии и отсутствие давления. Реализация проекта снимет эти проблемы", - приводятся в сообщении слова министра Романа Марченко.

В августе 2019 года в регионе утвердили краевую программу повышения качества водоснабжения, которая была сформирована после анализа состояния водопроводной сети и обращений граждан о проблемах. Для модернизации крупнейших объектов водоснабжения региона краевые власти намерены привлечь средства из федерального бюджета.