Фонд содействия реформированию ЖКХ поможет модернизировать котельные Чувашии

ТАСС, 2 октября. Фонд содействия реформированию ЖКХ вложит собственные средства в модернизацию систем ЖКХ Чувашии. Соглашение о сотрудничестве подписали на международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве, сообщила в среду пресс-служба главы республики.

"Мы сейчас ищем инвестора, который вложит в модернизацию системы ЖКХ 20% своих средств, мы в свою очередь внесем свои 20%, и Фонд вкладывает 60%. Таким образом, поэтапно, пошагово в течение пяти лет, мы планируем модернизировать старые котельные как в Чебоксарах, так и в городских округах. В 2020 году на проектирование уже заложили соответствующие средства", - цитирует пресс-служба главу республики Михаила Игнатьева.

По его словам, работы будут идти поэтапно и затронут, в первую очередь, те города, где вопрос модернизации коммунальной инфраструктуры стоит наиболее остро - Шумерлю, Козловку, Алатырь и Чебоксары.

Председатель правления Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что реализация проекта модернизации коммунальной инфраструктуры позволит не повышать тарифы для жителей республики.