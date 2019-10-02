Минтруд предлагает упростить иностранным медикам получение гражданства России

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты предложило расширить перечень специалистов, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, почти вдвое. В основном речь идет о специалистах в области здравоохранения и сельского хозяйства. Соответствующий проект приказа Минтруда опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке к документу, перечень специалистов, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке, предлагается дополнить такими профессиями, как педиатр, психиатр, психиатр-нарколог, терапевт, хирург, медсестра, медицинский лабораторный техник, провизор, рентгенлаборант, фармацевт, фельдшер, невролог, оториноларинголог, офтальмолог, стоматолог, травматолог-ортопед.

Также в перечень попали специалисты в области сельского хозяйства - гидромелиоратор, зоотехник, слесарь по ремонту сельскохозяйственного оборудования и техники, технолог сельскохозяйственного производства, тракторист, энтомолог.

Кроме того, список предлагается дополнить такими профессиями, как воспитатель и учитель, инженер по горным работам, мастер буровой, механик по буровым, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, сборщик изделий электронной техники, специалист по технологии машиностроения, станочник широкого профиля, техник-картограф, корреспондент, редактор, технолог пищевой и перерабатывающей промышленности.

Всего перечень предлагается дополнить 61 профессией, таким образом он будет состоять из 135 специальностей.

Упрощенная процедура получения гражданства для квалифицированных специалистов подразумевает получение гражданства РФ в течение 1 года. При этом профессия иностранца должна быть включена в специальный перечень, дающий возможность стать гражданином РФ в упрощенном порядке. В этот перечень в настоящее время входят 74 профессии.