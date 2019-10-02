Семинар об образовании детей с аутизмом собрал в Нижнем Новгороде свыше 1 тыс. человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. Более тысячи человек приняли участие в обучающем семинаре об образовании детей с расстройством аутистического спектра в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам в среду сообщили в аппарате полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

"В обучающем семинаре в Нижнем Новгороде об образовании детей с расстройством аутистического спектра приняли участие более тысячи человек. <...> Педагоги и медики, сотрудники социальной сферы и НКО, работающие с людьми с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, прошли дополнительное обучение, ознакомившись с различными методиками социальной адаптации. Это - часть общественного проекта ПФО, который направлен на максимально раннее выявление и сопровождение людей с особенностями ментального развития", - говорится в сообщении.

Руководителем семинара выступил руководитель Центра реабилитации инвалидов детства "Наш солнечный мир", член экспертного совета Министерства просвещения РФ по вопросам комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра Игорь Шпицберг. Центр внедряет систему, в которую входит совместная работа и межведомственное сотрудничество специалистов различных отраслей.

"Мы предлагаем свой почти 30-летний положительный опыт по разработке и внедрению эффективных технологий работы с людьми с аутизмом и их близким окружением. И очень рады, что такая система заработала в Нижегородской области. Успех нашей работы зависит от объединения усилий всего профессионального сообщества", - сказал Игорь Шпицберг.

Общественный проект, направленный на максимально раннее выявление и сопровождение людей с особенностями ментального развития инициирован полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.

Проект подразумевает создание на базе Приволжского исследовательского медицинского университета Министерства здравоохранения России окружного центра для максимально эффективной координации действий государственных ресурсных центров, образовательных, медицинских организаций и некоммерческих партнерств, направленных на помощь детям и взрослым с особенностями ментального развития. Он станет выполнять функции окружного методического центра, где будут анализироваться и обобщаться лучшие практики для распространения опыта в регионах.