В Ингушетии пройдут гастроли Самарского театра кукол

МАГАС, 2 октября. /ТАСС/. Гастроли Самарского театра кукол пройдут в Ингушетии. Детям представят две постановки по мотивам русской народной и английской сказок, сообщил ТАСС в среду директор театра юного зрителя республики (ТЮЗ) Муса Хадзиев.

"Сегодня к нам прибыл Самарский театр кукол, у нас давно была договоренность о проведении в Ингушетии показов их спектаклей. Уже завтра дети республики смогут увидеть два спектакля: "Машенька и медведь" и "Little mouse, или Сказка про полевую мышку, которая мечтала стать настоящей леди", - сказал Хадзиев.

По его словам, гастроли пройдут в Ингушетии в рамках проекта "Большие гастроли для детей и молодежи".

"Постановки рассчитаны на детей возраста младших классов. Сказку "Машенька и медведь" знает каждый ребенок, но важно показывать детям старые добрые сказки, прививать в них любовь к театру и искусству. Спектакль "Little mouse, или Сказка про полевую мышку, которая мечтала стать настоящей леди" создан по мотивам английской сказки, оба спектакля будут поставлены режиссером Владимиром Гусаровым", - добавил собеседник агентства.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра. Программа года включает 15 мероприятий, самыми масштабными из которых станут VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон. Общий бюджет Года театра должен составить порядка 1,5 млрд рублей.