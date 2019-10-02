Ансамбль танца Ингушетии примет участие в фестивале мастеров искусств в Адыгее

МАГАС, 2 октября. /ТАСС/. Государственный фольклорный ансамбль песни и танца Ингушетии во второй раз примет участие в Международном фестивале мастеров искусств "Мир Кавказу", который пройдет в Адыгее 3-6 октября, сообщила пресс-служба Минкультуры региона.

"В программу выступления войдут такие известные и уже любимые всеми хореографические композиции, как "Парный танец", "Моя Ингушетия", "Девичий", "Ингушский праздничный танец", "Массовый танец" и барабанный номер "Ритмы гор". Нужно отметить, что ансамбль принимал участие в данном фестивале и в прошлом году в городе Грозный", - говорится в сообщении.

Фестиваль "Мир Кавказу" основан в 1996 году. Его идейным вдохновителем выступил музыкант, дирижер, художественный руководитель Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев. Первый фестиваль состоялся во Владикавказе и с тех пор собирает не только мастеров искусств, но и деятелей культуры, которые обсуждают перспективные вопросы развития отрасли. Целью фестиваля, по задумке организаторов, является развитие и углубление культурных связей между проживающими на Кавказе народами, сохранение каждой из национальных культур.

В 2019 году фестиваль примет более тысячи участников из субъектов РФ - Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также Турции, Сирии, Абхазии и Южной Осетии.