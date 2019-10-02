В предгорном селе Ингушетии запустили первый в регионе пункт финансового просвещения

МАГАС, 2 октября. /ТАСС/. Первый в Ингушетии общедоступный пункт финансового просвещения открыли в предгорном селе региона Алкун, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Сунженского района республики.

"В сельском поселении Алкун Сунженского района начал работу первый в республике общедоступный пункт финансового просвещения. Отныне жители села смогут получать базовые знания о финансовых продуктах и услугах. Их главная цель в повышении доступности финансовых услуг и финансовой грамотности населения в малонаселенных и удаленных селах", - говорится в сообщении.

Жители Алкуна, обратившись к эксперту, смогут разобраться в системе быстрых платежей, бесконтактной платежной технологии и узнать, куда обращаться, если нарушены права, и как уберечь себя от мошенников. Работать пункт будет два раза в месяц в помещении сельской администрации.

"Открытие пунктов финансового просвещения - это часть большой программы, разработанной Банком России. По договоренности всех участников реализации проекта в нашем регионе первый центр было решено открыть в Алкуне. В дальнейшем мы планируем расширять географию пунктов и на другие сельские поселения республики", - передает пресс-служба слова руководителя отделения Национального банка по Ингушетии Магомед-Бека Ужахова.

Весной 2019 года в Краснодаре Банк России презентовал региональный проект по повышению финансовой доступности на отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях ЮФО и СКФО.