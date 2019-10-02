Более 16,5 тыс. заявок на участие в олимпиаде "Я - профессионал" поступило за первые часы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Организаторы олимпиады "Я - профессионал" получили более 16,5 тыс. заявок на участие за первые часы после объявления о начале регистрации. Об этом сообщила в среду ТАСС руководитель проекта Валерия Касамара.

"За первые несколько часов регистрации на олимпиаду "Я - профессионал" поступило более 16,5 тыс. заявок", - сказала Касамара.

По ее словам, большое количество обращений в первый день с начала регистрации говорит о том, что олимпиада к третьему году положительно зарекомендовала себя среди студентов. "Многие ждали начала регистрации, чтобы не пропустить", - пояснила она.

Число направлений, по которым будет проводиться олимпиада, в этом году увеличилось с 54 до 68.

Олимпиада "Я - профессионал" входит в линейку проектов платформы "Россия - страна возможностей". Первая олимпиада прошла в 2017 году, на нее поступило 295 тыс. заявок по 27 направлениям. Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, они получили денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов страны, а также возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях страны. Вторая олимпиада началась в сентябре 2018 года. Организаторы олимпиады получили более 523 тыс. заявок на участие, дипломантами стали около 3,5 тыс. человек, 106 конкурсантов получили золотые медали.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.