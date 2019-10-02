Верховный суд пояснит, что делать при отказе ограничить доступ к информации в интернете

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Пленум Верховного суда России до конца года даст разъяснения об ответственности за отказ ограничить доступ к запрещенной к распространению информации в интернете. Об этом в среду сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на торжественной церемонии открытия новых кассационного и апелляционного судов в Москве.

"До конца 2019 года пленум Верховного суда России примет ряд постановлений", - сообщил Лебедев. В их числе он назвал постановление "О вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел об ограничении доступа к информации в сети интернет и дел об административных правонарушениях, связанных с невыполнением обязанностей по ограничению доступа к информации в сети интернет".

С 1 октября вступили в силу поправки в законодательство, по которым рассмотрение исков о признании информации в интернете запрещенной к распространению или о признании информационных материалов экстремистскими было передано из гражданского судопроизводства в административное (по отдельной процедуре споров граждан с государственными органами), также более четко прописана процедура рассмотрения и требования к предъявляемым искам.