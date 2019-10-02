Учебники на шести национальных языках Дагестана разработали в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Учебники на шести национальных языках самых многочисленных народов Дагестана разработали в течение 2019 года, сообщается в четверг на официальном сайте главы и правительства Дагестана со ссылкой на министра образования и науки республики Уммупазиль Омарову.

"До недавнего времени в республике отсутствовали учебные пособия по родным языкам и литературному чтению <…> В течение года были разработаны учебные пособия на шести языках наиболее многочисленных народов Дагестана, а также буквари и литературное чтение. Дополнительно закупаются учебные пособия, подготовленные авторскими коллективами из других республик, например, по чеченскому и ногайскому языкам", - приводятся в сообщении слова Омаровой.

В конце 2018 года глава Дагестана на форуме СМИ Северного Кавказа сообщал, что меценаты в республике выделили 50 млн рублей на создание учебников на национальных языках Дагестана.

Дагестан - самый многонациональный регион России, в котором проживают более 110 национальностей и этнических групп, с самостоятельными языками и диалектами, культурой и богатыми традициями. Наиболее многочисленными, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, являются аварцы (29,4%), даргинцы (17%), кумыки (14,9%), лезгины (13,3%), лакцы (5,6%), азербайджанцы (4,5%).

В республике 14 письменных языков, на которых ведется вещание на республиканских радио- и телеканалах, издаются газеты и журналы. Народы региона говорят на языках, относящихся к трем крупным языковым семьям - северокавказской, алтайской и индоевропейской.