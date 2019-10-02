Ставрополье направит более 900 млн рублей на обновление оборудования медучреждений

СТАВРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены дополнительно направить более 900 млн рублей на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений в 2019 году. Об этом сообщили в среду в пресс-службе думы края.

"Чуть более 901 млн рублей пойдет на укрепление материально-технической базы медицинских организаций государственной системы здравоохранения края, 54,5 млн рублей будут направлены на обеспечение бесплатными лекарствами людей, страдающих сахарным диабетом. Более 23,7 млн рублей предназначены для пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями", - говорится в сообщении.

Увеличение финансирования стало возможным благодаря росту налоговых и неналоговых поступлений в регионе и привлечению средств из федерального бюджета. С предложением о внесении корректировок выступило правительство края. Планируется, что доходы бюджета будут увеличены более чем на 5 млрд рублей.

Власти также планируют увеличить финансирование поддержки детей-инвалидов, получающих лечебное питание, пациентов, которым выписываются лекарства по рецептам, и другие направления. Дополнительные средства планируется направить и на соцподдержку в регионе - порядка 506,5 млн рублей выделят на ежемесячные выплаты на первого ребенка, 44,2 млн рублей направят на создание системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. Предлагаемые изменения депутатам предстоит утвердить на заседании в октябре.