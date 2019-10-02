Судьи смогут ограничить время выступления нарушителя вместо удаления его из зала суда

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Судьи с 1 октября получили право не удалять из зала участника судебного процесса за нарушения в ходе заседания, а просто ограничить ему время выступления. На это обратил внимание судей председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на церемонии открытия новых кассационного и апелляционного судов в Москве.

"Во вступивших в силу с начала работы новых окружных судов поправках в процессуальное законодательство предусмотрена возможность ограничения времени выступления участников судебного разбирательства, если они допустили грубые и неоднократные нарушения правил поведения в судебном заседании, - сказал Лебедев. - Данная мера воздействия станет альтернативой удалению из зала судебного заседания".

В Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы добавлена норма о том, что "председательствующий в судебном заседании вправе ограничить от имени суда выступление участника судебного разбирательства, если он самовольно нарушает последовательность выступлений, дважды не исполняет требования председательствующего, допускает грубые выражения или оскорбительные высказывания либо призывает к осуществлению действий, преследуемых в соответствии с законом".

Решение об ограничении времени выступления заносится в протокол судебного заседания, так же как и его возражения. Кроме того, Гражданский процессуальный кодекс дополнен нормой о том, что за проявленное неуважение к суду лицам, участвующим в деле и иным присутствующим в зале судебного заседания, за проявленное ими неуважение к суду судья может назначить судебный штраф.

Если ранее судья мог оштрафовать нарушителя порядка на судебном заседании до 1 тыс. рублей, то теперь размер судебного штрафа для граждан предусмотрен в размере до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 30 тыс. рублей, для юрлиц - до 100 тыс. рублей. Так, судебный штраф может грозить должностному лицу за утрату судебного приказа или исполнительного листа. Он может быть наложен на граждан или должностных лиц за невыполнение требования суда о представлении доказательства по причинам, признанным неуважительными, либо не известивших суд в установленный срок о невозможности предоставления доказательств.