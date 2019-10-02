Туристические информцентры Чечни появятся в Берлине и Берне

ГРОЗНЫЙ, 2 октября. /ТАСС/. Туристско-информационные центры (ТИЦ) Visit Chechnya до конца года 2019 года откроются в городе Берлине и Берне. Об этом журналистам сообщил министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев на презентации нового туристического бренда региона в Грозном.

"Работа по открытию туристско-информационных центров идет у нас активно, в этом году запланированы еще двух города - Берлин и Берн. Такие представительства влияют на рост числа иностранных туристов, приезжающих в наш регион. За первое полугодие регион посетили на 62% больше туристов из других стран, чем за аналогичный период прошлого года", - отметил собеседник агентства.

По словам Байтазиева, в центре можно будет бесплатно получить полезную и актуальную информацию о Чеченской Республике, узнать об основных достопримечательностях, транспортной системе, а также культурных событиях. "Мы хотим, чтобы туристический продукт республики и сама республика стали узнаваемыми во всем мире", - добавил он.

Министерство туризма Чечни в среду презентовало новый туристический бренд региона. Команда из Санкт-Петербурга обновила визуальный стиль и добавила к надписи Visit Chechnya слоган "Земля героев".

Число туристов, посетивших Чечню, за первое полугодие 2019 года выросло на 37% и составило почти 100 тыс. человек. В 2018 году в республике побывало около 150 тыс. туристов.