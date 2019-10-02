Стационар и поликлинику откроют до конца года при Республиканском онкоцентре в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 2 октября. /ТАСС/. Стационар на 40 коек и поликлинику на 200 посещений в смену, строительство которых было начато в 2012 году, откроют до конца текущего года в Дагестане при Республиканском онкологическом центре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"До конца текущего года планируется открытие стационара на 40 коек и поликлиники на 200 посещений в смену при [Республиканском] онкоцентре. Средства в размере 350 млн рублей на завершение строительства долгостроя после обращения главы республики Владимира Васильева выделил федеральный центр. Ремонтными работами занимается дирекция единого государственного заказчика-застройщика", - сказал представитель министерства.

По его словам, также в планах расширить штат новой поликлиники. "Когда она откроется, одновременно смогут вести прием врачи одного профиля в две, а может даже и в три смены", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в ближайшем будущем при онкоцентре откроются дополнительные корпуса, один из них - диагностический, в котором установят новейшее оборудование: МРТ, МСКТ, маммография и рентгенустановка.

Ранее ТАСС сообщал, что Республиканский онкологический центр в Дагестане в 2019 году получит более 300 млн рублей на закупку видеоэндоскопического оборудования для выполнения малоинвазивных оперативных вмешательств, наркозного оборудования, современных операционных столов, новых УЗИ-аппаратов экспертного класса и т. д. Финансирование предусмотрено федеральным проектом "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

По данным Минздрава Дагестана, за десять лет заболеваемость новообразованиями выросла в республике на 16,8%, смертность - на 4,7%. В республике работает только один онкоцентр на 200 коек. В 2012 году в Махачкале при онкоцентре началось строительство поликлиники на 200 посещений в смену со стационаром на 40 мест. Из-за отсутствия финансирования работы были приостановлены. В 2018 году федеральный центр выделил 350 млн рублей на завершение строительства поликлиники.