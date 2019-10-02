На Кипре из-за протестов зоозащитников отменили показы спектакля "Юлий Цезарь"

НИКОСИЯ, 3 октября. /ТАСС/. Четыре показа фрагментов спектакля "Юлий Цезарь" в постановке известного итальянского театрального режиссера Ромео Кастеллуччи были отменены на Кипре из-за протестов со стороны защитников прав животных. Об этом сообщила в среду вечером на своем сайте газета Phileleftheros.

Спектакль, который Кастеллуччи поставил еще в 1997 году по одноименной трагедии Шекспира, должен был демонстрироваться в программе фестиваля "Киприя" в течение трех дней, со вторника по четверг. Однако первый же показ, состоявшийся в Никосии, обернулся скандалом после того, как кипрская Партия защиты животных сообщила о переданном в полицию протесте в связи жалобой одного из зрителей на неподобающее отношение к участвовавшему в спектакле коню.

По свидетельству очевидца, животное испытало стресс после того, как его несколько минут продержали на сцене. А затем, как утверждает заявитель, раздражение коня только усилилось после того, как один из актеров раскрасил его туловище, выведя по всей длине надпись белой краской. И хотя художественный директор фестиваля "Киприя" Антис Парцилис пояснил, что это была не краска, а распыленный из пульверизатора крем для бритья, а также что за хорошо обученным конем следил опытный тренер, который также находился на сцене, Партия защиты животных потребовала от ветеринарных служб острова провести расследование инцидента.

В итоге эти службы вместе с кипрским Министерством образования и культуры оказали на организаторов фестиваля давление, потребовав удалить животное из числа участников спектакля. Кроме того, владелец коня заявил, что больше не отдаст его для участия в спектакле. Кастеллуччи предложили продолжить показ спектакля в среду и четверг, но уже без животных на сцене. Однако и сам режиссер, и организаторы фестиваля эту идею отвергли.

Phileleftheros отметила, что стоимость сорванных гастролей составила €60 тыс., а также что принявшее участие в их организации итальянское посольство на Кипре уже выразило недовольство ходом развития событий.