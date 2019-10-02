Первый регион Канады объявил о намерении изменить правила продажи вейпа

ОТТАВА, 3 октября. /ТАСС/. Власти канадской провинции Альберта планируют уже в 2020 году изменить правила реализации электронных сигарет. Об этом в среду сообщил телеканал CTV.

"Как и большинство жителей Альберты, я обеспокоен растущим употреблением вейпа, особенно среди молодежи, а также последними сообщениями о вреде электронных сигарет", - цитирует телеканал министра здравоохранения региона Тайлера Шандро. В этой связи, по его словам, власти провинции уже с 1 ноября намерены начать процедуру пересмотра текущего законодательства относительно реализации и употребления вейпа. Завершить эту работу планируется весной 2020 года, после чего, как ожидается, новые правила вступят в силу.

В настоящее время употребление вейпа во всех регионах Канады разрешено с 18 лет.

В сентября в Канаде были официально подтверждены два случая заболевания легких по причине употребления вейпа. В связи с этим различные объединения канадских медиков призвали Оттаву ужесточить правила продажи электронных сигарет. Среди подписавших петицию есть представители Канадского онкологического сообщества, Канадской медицинской ассоциации, Канадской ассоциации лечения заболеваний легких, "Коалиции по борьбе с табакокурением", группы "Врачи за Канаду без табачного дыма", Общества по борьбе с заболеваниями сердца и другие организации.

В настоящее время Минздрав Канады расследует еще несколько случаев возможного заболевания легких у курильщиков вейпа.

Ранее сообщалось, что в США погибли уже пять человек, куривших электронные сигареты. Всего же по стране зарегистрированы порядка 450 случаев заболеваний, предположительно, вызванных курением вейпа, - в 33 штатах, а также на Американских Виргинских островах. Согласно официальным данным, свыше 1,5 млн подростков стали зависимы от никотина с 2017 по 2018 год, несмотря на усилия администрации президента США Дональда Трампа по ограничению продажи содержащих никотин устройств. По Канаде такой статистики пока нет.