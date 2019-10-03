Отопительный сезон начался во всех населенных пунктах Камчатского края

ТАСС, 3 октября. Отопительный период начался на всей территории Камчатского края, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Начался [отопительный сезон] полноценно везде", - сообщил собеседник агентства.

В правительстве отметили, что на севере региона в поселке Оссора, а также селах Карага и Тымлат Карагинского района тепло в дома пришло еще в первых числах сентября. С 7 по 15 сентября отопление начали подавать в населенных пунктах Тигильского, Пенжинского, Олюторского, Соболевского и Мильковского районов и Корякии.

В этом году регион потратил на подготовку к отопительному сезону около 1,4 млрд рублей из краевого и муниципальных бюджетов. Также были задействованы средства предприятий.

В настоящее время на территории Камчатского края преимущественно солнечная безветренная погода. Температура воздуха в Петропасловске-Камчатском плюс 13 градусов тепла.