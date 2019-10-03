"Известия": Минтруд предлагает ограничить стоимость подарка сотрудникам частных компаний

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Минтруд России предлагает ограничить стоимость подарка сотрудникам в частных организациях в целях борьбы с коррупцией, пишут в четверг "Известия" со ссылкой на разработанные ведомством методические рекомендации.

По данным издания, разработанный документ представляет собой 13 глав, в которых перечислены "ключевые инструменты", направленные на предупреждение коррупции в частных организациях. Например, Минтруд предлагает определять на работе подразделение или сотрудника, который будет отвечать за борьбу со взяточничеством, а также рекомендует разработать документы по антикоррупционной политике. Ведомство также предлагает открыть анонимную горячую линию или форму для обращений на корпоративном портале.

Кроме того, в методичке отдельное внимание посвящено созданию стандартов кодексов поведения. В частности, Минтруд предлагает ограничивать стоимость подарка на одного сотрудника в год, разовую или общую, а также считает полезным их декларирование.

Документ, как пишет издание, Минтруд планирует распространить в ближайшее время через крупные бизнес-объединения для обратной связи. После этого материалы могут быть доработаны, сообщили газете в пресс-службе ведомства.