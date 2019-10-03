Минфин США просит суд перенести рассмотрение иска Дерипаски на 11 октября

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин и глава подведомственного Управления по контролю над иностранными активами (OFAC, отвечает за правоприменение в области санкций) Андреа Гаки просят федеральный суд столичного округа Колумбия перенести рассмотрение иска российского бизнесмена Олега Дерипаски к министерству на 11 октября. Об этом говорится в официальном документе, размещенном в среду в электронной базе данных американской судебной системы.

Дерипаска, в частности, требует от суда Вашингтона предписать Минфину отменить введенные в отношении него санкции, так как они базируются на ложных основаниях и домыслах. "Предоставить к 11 октября или ранее ответ защиты в поддержку ходатайства об отклонении иска или об упрощенном судопроизводстве. Предоставить к 11 ноября или ранее ответ истца", - предлагает со своей стороны суду Минфин США.

6 апреля 2018 года Минфин США ввел санкции в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". Находящимся в черном списке запрещен въезд в Соединенные Штаты, их активы в этой стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес. В случае с "Русалом", который экспортирует более 80% своей продукции, это означало бы практически остановку деятельности.

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, а в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

15 марта Дерипаска подал иск в федеральный суд Вашингтона к Минфину США с требованием отменить введенные против него ограничительные меры. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.