Эксперты оценили разъяснения ГИБДД о штрафах за нарушения, зафиксированные в непогоду

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Указания Госавтоинспекции России для регионов, в которых в том числе отмечено, что нельзя штрафовать водителей за нарушения, зафиксированные камерами на дорогах во время непогоды, в целом не изменят ситуацию, так как эти указания не имеют юридической силы, и оспорить наказание в суде на их основании будет проблематично. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС автоэксперты и юристы в регионах.

В среду стало известно, что Госавтоинспекция России направила в регионы указания, содержащие перечень ситуаций, при которых нельзя выносить штраф за нарушения, зафиксированные камерами на дорогах. Как сообщила газета "Коммерсантъ", штрафы не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, так как во время непогоды невозможно получить качественное изображение, а также при отсутствии предупреждающих знаков о работе комплекса и при жалобах граждан на работу комплекса при отключении светофоров и введении управления движением регулировщиком, проведении дорожных работ (за исключением случаев, когда в зоне ремонта введено временное ограничение скорости).

"Например, если говорить про Новосибирск, есть один участок на северном объезде города, где часто туман, там же висит и камера, вот как определить, что сегодня был туман, а вчера его не было? Это нужно брать сводку гидрометцентра, но никто этой сводкой руководствоваться не будет в конечном счете... Любые несоответствия работы комплекса фото-видеофиксации приходится доказывать в суде, на ком будет лежать бремя доказывания того, что в данное время суток был туман в том месте, где расположен комплекс фото- и видеофиксации? Гаишники это делать не будут, для них это дополнительная нагрузка, на которую они не согласятся", - сказал ответственный секретарь Новосибирской авто-мотоассоциации Алексей Носов.

Представитель Федерации автовладельцев России по Республике Татарстан Рамиль Хайруллин обратил внимание на рекомендательный характер документа, в связи с чем суды не смогут опираться на него при вынесении своих решений. Григорий Колпаков, автоюрист из Краснодарского края, также отмечает, что эти указания ГИБДД "не имеют никакой юридической силы".

"Я как автоюрист в данном случае рекомендую подавать жалобу в ведомство МВД, непосредственно для которого и внедрялось данное разъяснение ГИБДД... Вышеуказанное разъяснение ГИБДД не дает права и возможности оспорить ранее наложенные штрафы, так как срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении составляет 10 суток, и он предусмотрен ст. 30.3 КоАП РФ", - пояснил эксперт.

Проще заплатить

В большинстве случаев сумма штрафов незначительная, и водителю легче согласиться со взысканием, подчеркивают эксперты. "В 99% случаев никто не обжалует такие постановления, <...> потому что сумма штрафа несоизмерима с временными и финансовыми затратами, надо гораздо больше затратить сил, поэтому люди просто оплачивают штрафы", - уточнил руководитель общества защиты прав водителей Башкирии Алексей Булатов.

Это подтверждает и Алексей Носов из Новосибирска. "Проще 250 рублей заплатить, чтобы только не связываться с ГАИ, так действует абсолютное большинство... Есть, конечно, еще один вариант: если за неправомерный штраф, выставленный автомобилисту, были взыскания административного или трудового характера для инспекторов ГИБДД, то это уже другой разговор. То есть это будет дополнительная мотивация автомобилистам судиться не за свои 250 рублей, а за то, чтобы привлечь к ответственности виновного, это была бы действенная мера", - пояснил эксперт.

Однако, по оценкам председателя Всероссийского общества автомобилистов Валерия Солдунова, новые указания все же могут привести к волне исков в суды о неверно вынесенных штрафах. "Если это делать некорректно, то эта волна [оспаривания штрафов] обязательно будет. И будут говорить: "Смотрите, вы же принимали, вы же сказали, а сейчас не хотите по справедливости разобраться". Поэтому все это надо принимать комплексно, законодательно эти все решения принимать, и только потом об этом говорить", - добавил Солдунов.