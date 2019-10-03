В Хабаровске 2 октября побит температурный рекорд за 100 лет наблюдений

ХАБАРОВСК, 3 октября. /ТАСС/. Синоптики 2 октября зафиксировали в Хабаровске повышение температуры до плюс 25,3-26 градусов. Такие значения отмечались в этот день впервые за столетнюю историю наблюдений, сообщили в четверг ТАСС в Дальневосточном гидрометцентре.

"2 октября был перекрыт абсолютный максимум этого дня по теплу. В Хабаровске афиксированы на разных станциях температуры 25,3-26 градусов. Предыдущее [рекордное] значение было отмечено 40 лет назад, в 1979 году, тогда температура поднялась до 22,6 градуса", - сказал представитель гидрометцентра, добавив, что такая температура отмечена впервые в этот день за столетний период наблюдений.

Обычно в октябре дневные температуры держатся в районе 15-16 градусов тепла. Теплые воздушные массы занесены на территорию Хабаровского края с Китая, где температура поднялась до 30 градусов.

В гидрометцентре сообщили, что это уже второй рекорд этой осени. До этого высокая температура зафиксирована 28 сентября. Столбик термометра поднялся до 26,8 градуса, до этого абсолютным максимумом для этого дня была отметка 23,1 градуса, отмеченная в 2005 году.

Сейчас в регионе действует циклон, сместившийся с западных регионов России. Температура упала до 16 градусов, поднялся ветер до 8-15 м/с. Идут дожди, в части центральных и северных районов Хабаровского края ожидается мокрый снег. Непогода будет сохраняться в регионе в ближайшие двое суток.

29 сентября абсолютный дневной температурный рекорд был побит во Владивостоке. Температура воздуха в городе была зафиксирована на отметке 23,3 градуса тепла, что на 0,9 градуса выше прежнего экстремального значения, установленного 29 сентября в 1938 году.