Многочисленные свалки стали причиной выходов медведей к людям на Камчатке

ТАСС, 3 октября. Участившиеся выходы медведей в населенные пункты Камчатского края связаны с разрастающимися свалками, а не с количеством животных и нахождением рядом с селами особо охраняемой территории. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", комментируя предложение чиновников и общественников об отстреле около 500 медведей на территории заказника.

Замдиректора по охране заповедника Владимир Халманов ранее сообщил ТАСС, что общественники Камчатского края при поддержке Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира региона намерены обязать администрацию учреждения заняться отстрелом около 500 медведей, обитающих в районе Курильского озера. По мнению активистов, большое количество диких животных представляет опасность для человека. Чиновники говорят, что численность медведей на территории заказника превышает установленный показатель более чем вдвое. Однако, по словам Халманова, Агентство лесного хозяйства ошибочно основывается на нормативах для охотничьих угодий.

"Выходы зверей в населенные пункты связаны не с наличием рядом особо охраняемой природной территории, а с отсутствием культуры утилизации пищевых отходов. Например, в поселке Ивашка в Корякии целая группировка медведей численностью более 50 особей выросла на местной свалке", - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщила со ссылкой на научного сотрудника Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН Сергея Колчина, который изучает поведение медведей на территории заповедника, что именно большое количество разрастающихся свалок является причиной участившегося выхода медведей к людям. Проблема характерна для всей территории региона. По мнению Колчина, всему виной именно экологическая безграмотность и безответственность человека, но ни в коем случае не количество животных.

"Отстрел диких зверей для регулирования их численности на особо охраняемых природных территориях противозаконен. Подобные меры могут применяться лишь для борьбы с какой-либо эпидемией животных после согласования с Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Росприроднадзором. Признаков опасных заболеваний у зверей нет", - уточнили в заповеднике.

Численность бурых медведей на Камчатке составляет примерно 20 тыс. особей, около 1 тыс. животных находится на территории заказника. Курильское озеро - один из самых популярных природных объектов Камчатки. Туристов привлекает возможность наблюдать за крупнейшей в мире популяцией бурого медведя в естественной среде обитания.